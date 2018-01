Aluguéis subiram 0,56% em São Paulo em julho Os aluguéis subiram 0,56% em São Paulo durante o mês de julho, constatou o Índice Periódico de Valores Médios dos Aluguéis Residenciais (Ipevemar), apurado pela Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios (Aabic). Segundo a entidade, o comportamento dos aluguéis seguiu uma tendência geral do mercado de altas moderadas. Dos nove tipos de apartamentos e casas para locação, pesquisados pela associação, todos apresentaram queda, exceto os apartamentos de três dormitórios e casas de um e quatro quartos. Um total de 2.729 imóveis foram pesquisados em julho. No acumulado do ano o aumento dos aluguéis foi de 6,32%, contra um Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M) no mesmo período de 5,45%. O maior número de ofertas foi de apartamentos de dois e três dormitórios e casas de três quartos. O presidente da Aabic, Claudio Felippe Anauate, ressalta que o número de imóveis disponíveis manteve a tendência de crescimento, superando a casa das 40 mil ofertas. Segundo a associação, a área preferida para locação de imóveis foi a do setor 3, que corresponde a bairros onde predomina o uso residencial e de médio padrão, como por exemplo, Campo Belo, Ibirapuera, Ipiranga, Jardim São Paulo, Paraíso, Perdizes, Pinheiros, Sumaré e Vila Mariana.