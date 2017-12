Aluguéis subiram 0,66% em junho O reaquecimento no mercado de locação residencial provocou, em junho, nova alta nos aluguéis na cidade de São Paulo, segundo levantamento divulgado pela Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios (AABIC). O Índice Periódico de Valor Médio dos Aluguéis Residenciais (Ipevemar) registrou elevação de 0,66% em relação a maio, contra uma inflação de 0,98% medida pelo IGP-M, que corrige boa parte dos contratos de locação. No acumulado do primeiro semestre, os valores locatícios apresentam alta de 3,74%, permanecendo abaixo da variação do índice de preços, que foi de 4,32%. Ainda segundo a pesquisa da associação, a nova alta dos aluguéis em junho foi puxada, principalmente, pelas casas de quatro e dois dormitórios, que oscilaram, respectivamente, 6,58% e 1,29%, além dos apartamentos de quatro dormitórios, cuja alta foi de 1,26%. Já as maiores quedas foram registradas nos aluguéis de casas e apartamentos de três dormitórios: -4,69% e -2,05%, respectivamente.