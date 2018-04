Aluguéis subiram 12,49% em 2001 em SP O preço dos aluguéis comerciais encerrou 2001 com alta acumulada de 12,49% na capital paulista, o que significa 2,12 pontos porcentuais acima da inflação do período, de 10,37%, apurada pelo Índice Geral dos Preços do Mercado (IGP-M). Com exceção de outubro, quando os valores recuaram 1,23%, a tendência de alta foi verificada em todos os meses. A região da Avenida Paulista liderou os reajustes, com taxa de 19,66%. Em seguida, vieram a Avenida Brigadeiro Faria Lima, com 15,37%, o Centro Novo, com 10,71%, e o Centro Velho, com 4,77%. Somente em dezembro, o preço médio dos aluguéis subiu 1,54%.