Aluguéis subiram em média 0,62% em maio Pesquisa divulgada hoje pela Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC) revela que os preços dos aluguéis residenciais ofertados na capital paulista tiveram alta média de 0,62% em maio, na comparação com o mês anterior. Por outro lado, a inflação medida pelo IGP-M, que corrige boa parte dos contratos de locação, foi de 0,86%. No ano, o Índice Periódico de Valor Médio dos Aluguéis Residenciais (Ipevemar) acumula variação de 3,06%, ligeiramente abaixo do índice de preços, que subiu 3,31%. Ainda, segundo a pesquisa, a alta de 0,62% nos aluguéis de maio foi puxada pelas quitinetes e pelos apartamentos de quatro dormitórios, cujos valores locatícios subiram, 4,72% e 3,62%, respectivamente. Já as principais quedas foram verificadas nas casas de um (-3,95%) e dois dormitórios (-4,43%).