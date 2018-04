Aluguel acumula alta de 6,78% desde outubro O preço médio dos aluguéis residenciais na capital paulista acumula alta de 6,78% entre outubro de 2001 e março deste ano. No mesmo período, o IGP-M acumulado atingiu 3,04%. A conclusão é de pesquisa da Hubert Imóveis. Segundo o diretor Hubert Gebara, seis meses de reajustes consecutivos consolidam a tendência de alta nos aluguéis residenciais para este ano. Nos últimos seis meses (encerrados em março), os apartamentos de um e dois dormitórios puxaram os reajustes, com altas de 8,28% e 7,20%, respectivamente. Já as unidades de três e quatro dormitórios ficaram abaixo da média, com altas de 6,10% e 5,61%, respectivamente. No acumulado de 12 meses (abril de 2001 a março de 2002), no entanto, os resultados se diluem, pois são afetados por quedas do valor médio ocorridas até setembro. Assim, o reajuste médio acumulado atinge 3,74%, abaixo do IGP-M do período (9,39%). As unidades de um dormitório continuam liderando, com reajuste acumulado de 8,88%, seguidas pelas de dois, três e quatro quartos, com altas respectivas de 2,30%, 2,13%, e 1,83%. Março No mês passado, os aluguéis voltaram a subir acima da inflação. Conforme a Hubert Imóveis, o reajuste médio apontou 1,32%, ante IGP-M de 0,09%. Os apartamentos de um dormitório aumentaram 1,77%, os de dois dormitórios, 0,97%; os de três e quatro dormitórios avançaram 1,34% e 1,22%, respectivamente. Segundo sondagem da empresa, a procura por imóveis de três e quatro dormitórios aumentou 45% em março, ante fevereiro. A demanda por unidades de um dormitório subiu 29% e a por unidades de dois quartos, 26%. Já a oferta de imóveis para locação cresceu 56%, no segmento de três e quatro dormitórios; seguida pelos de dois quartos (24%) e um quarto (20%).