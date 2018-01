Aluguel acumula maior alta do Real Desde julho de 1994, o aluguel é o item que registra maior aumento acumulado, de acordo com o IPC-Fipe. A elevação no período foi de 540%. O IPC-Fipe mede a variação dos preços de produtos e serviços, no município de São Paulo, para famílias que ganham entre 1 e 20 salários mínimos. O coordenador do IPC-Fipe, Heron do Carmo, acredita que, mesmo com a queda do preço na locação nos últimos dois anos, o custo atual ainda é muito alto para a maioria das famílias que moram em São Paulo e, por isso, tende a continuar caindo. Em maio, o item apresentou queda de 0,09%, mantendo o índice de abril.