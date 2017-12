Aluguel: aumento de 2,9% em São Paulo Inquilinos que assinaram contrato de locação em janeiro vão pagar aluguéis mais altos do que os que se mudaram em dezembro. O aumento foi de cerca de 2,9%, segundo pesquisa do Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo (Secovi-SP) em 152 imobiliárias e administradoras da capital. Mas a variação média acumulada desde o início de 2000 é de aproximadamente 0,3%. Os aluguéis que tiveram as maiores altas foram os de imóveis nas regiões leste e oeste (em torno de 5%) e os que tiveram ajustes menores estão na zona norte e centro (menos de 2%). Casas e apartamentos de 3 quartos tiveram alta média de 0,7%.