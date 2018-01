Aluguel barato tem menor índice de inadimplência Pesquisa realizada pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de São Paulo (Secovi-SP) em São Paulo, constatou que quanto menor o valor do aluguel menor a inadimplência. O levantamento chamado de "Sondagem Conjuntural do Mercado de Locação Residencial" indica que os inquilinos que pagam até R$ 300,00 por mês são os que apresentam menos problemas para as administradoras e imobiliárias. "O principal motivo alegado pelos inquilinos para a inadimplência e a impontualidade foi o atraso de seus salários (ou outras formas de renda). Essa resposta foi apontada por 62% das empresas entrevistadas pelo Secovi-SP. Outras alegações comuns foram o desemprego e o descontrole orçamentário", informa Sergio Luiz Abrantes Lembi, vice-presidente de Locação do Sindicato. Zonas Norte, Leste e Centro tem mais atrasos De acordo com o levantamento, a proporção média geral de inquilinos inadimplentes no total da carteira de empresas (administradoras e imobiliárias) é de 5,8%. Já a proporção geral do número de inquilinos impontuais é de 14,8%. Em termos regionais, os menores níveis de atrasos no pagamento dos aluguéis ocorreram nas empresas localizadas nas regiões Oeste e Sul (13,4% e 11,6%, respectivamente); os maiores ocorreram nas zonas Norte, Centro e Leste (com porcentuais pouco superiores a 16%).A pesquisa diferenciou os imóveis por tipos (apartamentos, casas e sobrados), quantidade de dormitórios e faixas de aluguel. A íntegra da pesquisa está no site do Secovi-SP: (www.secovi-sp.com.br).