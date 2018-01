Aluguel comercial aumenta O valor dos aluguéis comerciais subiu 2,20% na cidade de São Paulo em abril na comparação com março. É o maior aumento médio desde setembro de 96. Nas regiões da Av. Paulista e da Faria Lima, a valorização foi respectivamente de 2,99% e 2,48%. São também as maiores altas por região desde setembro de 96. Nos últimos 12 meses, o aumento médio dos aluguéis comerciais chegou 10,76%, para uma inflação de 13,20%, pelo IGP-M do período. Durante o Plano Real, a valorização média foi de 88,06%, diante de uma inflação medida pelo IGP-M de 90,43%.