Aluguel comercial cai 0,37% em outubro ante setembro, aponta pesquisa

O preço médio dos conjuntos e salas comerciais continuou em queda no País no mês de outubro. De acordo com o Índice FipeZap, que acompanha o valor de imóveis de até 200 m², houve queda de 0,67% nos unidades à venda. Já o preço de locação recuou 0,37% no mesmo período.

No acumulado do ano, o índice já soma queda nominal de 3,65% e 3,80%, respectivamente, nos valores. A pesquisa monitora imóveis nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Em 12 meses, houve retração de 4,11% no preço médio de venda de imóveis comerciais, enquanto a média da locação caiu 4,16%.

No mês passado, o valor médio do m² nas cidades acompanhadas foi de R$ 9.724 para imóveis à venda e R$ 41,00 para locação. O Rio de Janeiro ficou no topo do ranking no quesito cidades mais caras para venda, com o m² valendo R$ 10.547. Já São Paulo é campeã no preço médio de locação, com R$ 44,27.

