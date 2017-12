Aluguel comercial tem alta de 2,22% em janeiro Pesquisa mensal realizada pela Hubert Imóveis sobre preços dos aluguéis comerciais em São Paulo indica que os preços subiram, em média, 2,22% em janeiro, na comparação com dezembro do ano passado. Nos últimos 12 meses, os aluguéis comerciais subiram 16,53%, em média. De acordo com Hubert Gebara, diretor da empresa, o movimento nos preços aconteceu principalmente porque tradicionalmente janeiro é época de mudança de endereço de empresas e profissionais liberais. A maior alta em janeiro foi registrada na região da avenida Paulista, de 2,96%. O resultado ficou 2,34 pontos percentuais acima do Índice Geral dos Preços do Mercado (IGP-M) do mês, de 0,62%. Nos últimos 12 meses, o valor do aluguel por metro quadrado na Paulista cresceu 26,74%, ante 9,29% do Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M) verificado no período. O centro velho é a região de São Paulo com a menor alta para o preço dos imóveis comerciais, de 1,43%. Como opção de investimento, os imóveis comerciais - lojas e escritórios - apresentam vantagens em relação aos imóveis residenciais, pois o proprietário tem mais flexibilidade e pode negociar melhor o valor, os reajustes e também o prazo de locação. No link abaixo há orientações completas para quem pretende investir nesse segmento.