Aluguel de imóvel no litoral de SP será mais barato em janeiro As diárias para locação de casas e apartamentos no litoral paulista serão até 18,07% menores em janeiro de 2006 do que o valor pedido pelos proprietários para as duas semanas compreendidas entre o Natal de 2005 e o réveillon. A informação consta da pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP), que ouviu 76 imobiliárias de 12 cidades da região. A queda de 18,07% foi constatada para casas de quatro dormitórios situadas em cidades, como Santos e Guarujá, da região denominada pelo Creci-SP como litoral central. Nestes imóveis, a diária passará de R$ 396,67 para R$ 325. Ainda nesta região, foi constatado recuo de 17,36% para R$ 254,55 na diária para residências de três dormitórios. O levantamento destacou que os valores das diárias para locação em janeiro tiveram reduções maiores nesta região e no litoral norte, onde estão as cidades de São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba, com porcentuais de queda em relação ao período de Natal e Réveillon praticamente equivalentes. Em ambos os locais, a pesquisa registrou vários casos de quedas superiores a 10%, como nos aluguéis de apartamentos de três dormitórios no litoral central, com diária média de R$ 268,33 e queda de 15,82%; de casas de três dormitórios no litoral norte, com R$ 272,86 e recuo de 16,37%; de casas de dois dormitórios do litoral central, com diária de R$ 160 e declínio de 11,11%. No litoral Sul, onde estão cidades como Peruíbe e Itanhaém, a baixa dos valores foi mais contida, entre 2,2% e 7%, havendo apenas um caso superior a 10%: os apartamentos de 1 dormitório, cuja diária baixou 12,23%, de R$ 101,11 no Natal/Réveillon para R$ 88,75 em janeiro. Valores de até R$ 60 O levantamento do Creci-SP apontou que o aluguel mais barato oferecido para janeiro é o R$ 60, em quitinetes nas cidades situadas no litoral central, como Santos, Guarujá e São Vicente. Já a diária mais cara está no litoral norte: em cidades como Ubatuba e Ilhabela, o valor médio da diária de casas com 4 dormitórios está cotado em R$ 376,32. O Creci-SP consultou 76 imobiliárias das cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Ilhabela, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Sebastião, São Vicente e Ubatuba.