Aluguel de março vence nesta semana A maioria dos inquilinos estará quitando o aluguel de março nesta semana. Os inquilinos que firmaram contrato ou fizeram o último acerto no preço da locação em março do ano passado estarão pagando um valor maior, reajustado pelo índice contratual. Confira os porcentuais de reajuste: Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 4,54%; Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 6,27% e 5,90%, respectivamente; Índice Geral de Preços (IGP) e Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 9,39% e 9,15%, pela ordem.