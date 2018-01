Aluguel de São Paulo registrou queda de 0,7% Os preços dos aluguéis de imóveis residenciais nos contratos de locação assinados no mês de março na cidade de São Paulo apresentaram queda de 0,7% comparados aos preços de fevereiro. No ano, os valores locatícios acumulam alta de 0,6%. Os dados foram registrados na pesquisa mensal de aluguel do Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo (Secovi-SP) em mais de 150 imobiliárias e administradoras de imóveis. Os preços dos aluguéis de unidades localizadas nas zonas Leste, Centro e Norte ficaram praticamente estabilizados. Já os das regiões Oeste e Sul tiveram reajustes médios superiores a 1%. Nas casas e nos apartamentos de um e dois quartos, houve redução em torno de 0,5% e 0,7%, respectivamente. Nas unidades de três dormitórios, a queda foi superior a 1%. Nos imóveis que apresentaram estado regular de conservação, a desvalorização do aluguel ficou em torno de 1%.