Aluguel: despesas do inquilino Ao alugar um imóvel, o proprietário e o inquilino devem estipular em contrato as responsabilidades dos impostos e gastos com manutenção. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é de responsabilidade do proprietário, mas, regra geral, é repassado para o inquilino, no contrato. Gastos com despesas de manutenção do imóvel e seguros contra incêndio são de responsabilidade do inquilino. No caso de reformas, as despesas devem ser discutidas entre inquilino e proprietário. As benfeitorias decididas em condomínio, como benefícios permanentes do imóvel, também devem ser pagas pelo proprietário. Veja nos links abaixo algumas dica para alugar seu imóvel com segurança.