Aluguel em queda reflete perda de poder aquisitivo

Como os preços pedidos pelos imóveis caíram menos do que os das locações, a renda de aluguéis como proporção do investimento é decrescente. Em 2008, segundo o FipeZap, a renda nominal dos imóveis antes de impostos era da ordem de 8% ao ano, porcentual hoje estimado em 4,4% ao ano.

Entre junho e julho, a queda do valor dos aluguéis ocorreu nas 11 cidades pesquisadas, sendo menor em Belo Horizonte (0,29%), São Paulo (0,38%), Santos (0,4%) e no Recife (0,46%) e maior em Curitiba (1,18%), Rio de Janeiro (1,25%), Campinas (1,31%) e no Distrito Federal (1,65%).

Em 12 meses, a queda do valor dos aluguéis novos pedidos no Rio de Janeiro atingiu 9,35% – porcentual que quase dobra, em termos reais, levando-se em conta um IPCA de 8,74% no período.

O mercado de locações passou por forte transformação nos últimos 25 anos, desde a mudança da legislação que permitiu a retomada do imóvel pelo proprietário após o término do contrato. Cresceram a oferta de moradias e o mercado de locações. Os problemas decorrem de fatores como custos elevados e inquilinos sem condições de arcar com os aluguéis contratados.

O recuo do valor dos aluguéis é claro indício da recessão que provoca o enfraquecimento generalizado da demanda. Já a queda menos intensa em São Paulo é um indicador de que a atividade econômica na capital caiu menos do que em outras áreas pesquisadas.

Além disso, o menor valor de locações novas tem como efeito colateral estimular as negociações entre inquilinos e proprietários com vistas à redução dos aluguéis vigentes ou a não aplicação integral dos índices de correção previstos em contratos de locação antigos (em geral, o IGPM). Mas não há dados compilados sobre essas negociações.

Em tese, inquilinos em apuros por conta da perda de emprego e renda são levados a trocar imóveis por outros com menor valor de locação, apesar do ônus das mudanças e, às vezes, do alto custo da rescisão de contratos.