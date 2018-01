Aluguel na capital fica 0,3% mais caro Os preços dos aluguéis residenciais dos contratos de locação assinados no mês passado tiveram aumento médio de 0,3% em relação aos firmados em setembro, segundo pesquisa do sindicato da habitação de São Paulo (Secovi-SP), em uma amostra com 140 empresas que operam na capital. No ano, os valores locatícios acumulam alta de 4,2% e, nos últimos 12 meses, evolução de 6,7%. Os imóveis de dois dormitórios apresentaram queda média no valor dos aluguéis de 0,4% e os de um e três quartos registraram aumento de aproximadamente 1%. As unidades com vaga para automóvel tiveram seus aluguéis estabilizados e as sem garagem apresentaram pequeno aumento. Segundo a pesquisa, o aluguel mais barato, de R$ 185, foi o de um imóvel de um dormitório, sem vaga na garagem, com estado de conservação regular, situado na zona leste 3, onde ficam os bairros de Itaim Paulista, Guaianazes, Parque do Carmo, São Mateus, Iguatemi. O mais caro, de R$ 1.110, foi o de uma unidade de três dormitórios, com vaga na garagem e bom estado de conservação, localizado na zona sul 3, que engloba os bairros de Cerqueira César, Jardins, Ibirapuera, Morumbi, Itaim Bibi, Moema.