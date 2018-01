Aluguel no Carnaval varia de R$ 65,00 a R$ 406,00 no litoral Os valores de aluguel de imóveis no litoral paulista para o Carnaval variam de R$ 65 até R$ 406, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP). A pesquisa, que separou as cidades praianas por sua localização geográfica (Norte, Sul e Centro) e por tipo de imóvel, constatou que no Carnaval o consumidor vai pagar até 22,92% a mais pelo aluguel do que em janeiro. A exceção é o valor do aluguel de um apartamento do tipo quitinete em cidades do Litoral Central, cuja diária baixou 6,67% de R$ 78,57 para R$ 73,33. A pesquisa do Creci revelou que as casas e apartamentos situados em cidades do Litoral Sul têm diárias mais baratas que as localizadas no Centro e no Norte, e que há pouca diferença no valor entre os dois tipos de imóveis. Uma casa de 4 dormitórios sai por R$ 302,00 no Litoral Sul, por R$ 366,67 no Centro e por R$ 404,17 no Norte. Para o pacote de quatro dias no Carnaval, o consumidor pode gastar com o aluguel de uma casa de 3 dormitórios cerca de R$ 899,00 em cidades do Litoral Sul (R$ 224,00 diários), R$ 1.115,00 no Centro (R$ 278,00) e R$ 1.146,00 no Norte (R$ 286,00). "O que a pesquisa mostra é um grande leque de oportunidades para quem vai estar de folga nesse feriado, e que começa pela informação de que apartamentos e casas têm valores muito semelhantes", afirmou o presidente do conselho, José Augusto Viana Neto. A pesquisa foi realizada com 79 imobiliárias nas cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Ilhabela, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Sebastião, São Vicente e Ubatuba.