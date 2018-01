Aluguel para férias vai de R$ 165 a R$ 693 por dia na Serra Levantamento divulgado nesta sexta-feira pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP) mostrou que as famílias que pretendem passar as férias de julho, ou parte delas, em cidades do litoral paulista encontrarão valores médios de locação de casas e apartamentos. Os preços estão mais acessíveis que os verificados nas regiões serranas do Estado. Segundo a pesquisa, realizada com 74 imobiliárias e 14 cidades, as diárias em cidades litorâneas variam entre R$ 55,00 e R$ 316,67, enquanto as da região serrana oscilam entre R$ 165,00 e R$ 693,75. Os corretores que responderam à pesquisa têm uma notícia animadora para quem ainda não alugou o imóvel em que pretende passar férias: 73% disseram que não haverá acréscimo nas diárias para os contratos de última hora. De acordo com o Creci-SP, dependendo do número de dias em que se pretende ficar no imóvel, é sempre possível conseguir um desconto no valor das diárias. Outra boa notícia é que ainda é possível encontrar bons imóveis para alugar, já que 50% dos corretores consultados disseram que não há procura com antecedência. Outros 35% disseram que há procura pelos imóveis de temporada um mês antes do início das férias e 15% responderam que ela se dá 15 dias antes. Campos e Atibaia O Creci-SP destacou que, enquanto Campos do Jordão é o local mais caro entre as cidades serranas, Atibaia apareceu na pesquisa como a mais barata. Em Campos, a diária de casas de 1 dormitório custa R$ 10 a mais que em Atibaia. Em compensação, a locação diária de uma casa de 4 dormitórios é 63% mais cara: esse tipo de imóvel sai por R$ 425 em Atibaia e por R$ 693,75 em Campos. Em Atibaia, outro exemplo de valores menos expressivos é o das casas de 1 dormitório, oferecidas por R$ 165,00 por dia, contra o valor médio de R$ 175 em Campos. Segundo o estudo, Campos do Jordão oferece opções de casas e apartamentos de 2 dormitórios (diárias de R$ 331,25 e R$ 333,33, respectivamente) com valores pouco superiores aos de Atibaia (R$ 310 para a diária das casas). As casas de 3 dormitórios estão sendo ofertadas, em média, com diárias de R$ 464,29 em Campos e de R$ 387,50 em Atibaia. Litoral No Litoral, a diária de locação mais cara encontrada foi a de casas de 4 dormitórios, situadas em cidades do Litoral Norte, como São Sebastião, Caraguatatuba e Ilhabela. Em média, sai por R$ 316,67 a diária, valor que baixa para R$ 307,50 no caso de apartamentos de 4 dormitórios. Se a opção for por um imóvel de 2 dormitórios, há a oferta de locações diárias entre R$ 125 (casas) e R$ 134,44 (apartamentos). No Litoral Central, onde estão as praias do Guarujá, Santos e São Vicente, as casas de 4 dormitórios estão cotadas a R$ 262,50 a diária e os apartamentos, a R$ 257,50. Imóveis de 3 dormitórios têm valores entre R$ 195,00 (casas) e R$ 210 (apartamentos). As opções mais baratas em todos os tipos de imóveis pesquisados foram encontradas no Litoral Sul. Em cidades como Peruíbe, Itanhaém e Praia Grande, o aluguel de uma casa de 4 dormitórios fica por R$ 206 em média e um apartamento de mesmo tipo por R$ 216,67. Os imóveis de 3 dormitórios são cotados a R$ 162,31 (casas) e R$ 159,17 (apartamentos). Há também oferta de quitinetes por R$ 55 a diária.