Aluguel: preços estáveis em junho A pesquisa mensal de aluguel residencial da cidade de São Paulo, realizada pelo Sindicato da Habitação (Secovi-SP), revela que os preços médios dos aluguéis de mercado ficaram estáveis no mês passado. A exceção foi a zona oeste, onde ocorreu redução de 1,3% nas locações efetuadas no mês de junho. Nos primeiros meses deste ano, os imóveis de até R$ 600 foram os mais alugados, relativamente aos últimos meses de 1999. A pesquisa também apurou que os imóveis de 1 e 2 quartos apresentaram pequenas quedas em torno 0,1% no valor do aluguel, enquanto as unidades de 3 dormitórios obtiveram ligeiro aumento, de aproximadamente 0,5%.