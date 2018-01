Aluguel residencial cai 1,13% em São Paulo O valor dos aluguéis residenciais baixou 1,13% em setembro sobre agosto na cidade de São Paulo, conforme pesquisa da Hubert Imóveis. No acumulado do ano, a queda chegou a 0,63%, já que os aluguéis mantiveram tendência de reajuste até junho. No mês passado, as unidades de dois dormitórios apresentaram a maior redução (1,52%), à frente das de quatro dormitórios (1,26%), três (1,18%), e um dormitório (0,56%). No acumulado de nove meses, apenas os imóveis de um dormitório apontaram reajuste de seus preços de locação, com alta de 3,16%. Os outros tipos exibiram retração: 2,72% (dois dormitórios); 1,48% (quatro dormitórios); e 1,38% (três dormitórios). Para o diretor da Hubert Imóveis, Hubert Gebara, os resultados da pesquisa indicam que o desempenho dos aluguéis começou a acompanhar a desaceleração econômica.