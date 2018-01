Aluguel residencial cai 1,22% em março Alugar imóveis residenciais ficou 1,22% mais barato na cidade de São Paulo no mês de março, em relação a fevereiro. A conclusão é da pesquisa da Hubert Assessoria Imobiliária, que realiza pesquisa mensal baseada em carteira própria de imóveis e em contatos com outras empresas. No mesmo período, o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) apresentou alta de 0,56%. Os apartamentos de dois dormitórios sofreram a maior queda (-1,61%), seguidos pelos de quatro (-1,40%), três (-0,95%) e um dormitório (-0,93%). No acumulado do trimestre, houve alta de 2,30% nos valores de locação, ante 1,42% do IGP-M. As unidades de um dormitório lideraram o aumento, com 2,60%, à frente dos imóveis de três (2,46%), quatro (2,19%) e dois dormitórios (1,94%). Para a pesquisa, foram consideradas as regiões dos Jardins, Itaim bibi, Moema, Vila Olímpia, Vila Mariana, Aclimação, Campo Belo e Brooklin.