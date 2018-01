Aluguel residencial cai 1,4% em outubro na comparação anual, calcula Secovi-SP

O valor médio dos aluguéis residenciais em São Paulo caiu 1,4% em outubro na comparação com o mesmo mês de 2014, segundo pesquisa divulgada pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP). Em relação a setembro, o custo aumentou 0,5%.

"O aluguel vinha caindo desde junho, na comparação com o mês anterior, tendência interrompida agora em outubro. É bom lembrar que esse 0,5% representa a alta mensal mais significativa desde novembro de 2014, quando o valor do aluguel cresceu 0,6%", disse Mark Turnbull, diretor de Locação do Secovi-SP. "Apesar disso, nossa expectativa é de que, no encerramento deste ano, a variação acumulada fique próxima de zero", completou o dirigente.

Casas e sobrados foram os imóveis alugados mais rapidamente, variando entre 17 e 42 dias. Os apartamentos tiveram um ritmo de escoamento mais lento. O IVL (Índice de Velocidade de Locação), que avalia o número de dias que se espera até que o contrato de aluguel seja assinado, indicou período de ocupação de 23 a 49 dias.