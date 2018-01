Aluguel residencial em São Paulo sobe 0,53% O valor da locação residencial subiu 0,53% em novembro, ante outubro, na capital paulista. A constatação é da Hubert Imóveis, que realiza pesquisa mensal com base em sua carteira de imóveis e em consultas a terceiros. Segundo o diretor da imobiliária, Hubert Gebara, o resultado de novembro não altera a tendência de estabilidade dos preços neste ano. De janeiro a novembro, conforme Gebara, os aluguéis subiram, na média, 0,67%, ante 10,13% de inflação acumulada, medida pelo IGP-M. No mês passado, os apartamentos de dois dormitórios lideraram os reajustes, com alta de 0,68%; em seguida, vieram as unidades de três, quatro e um dormitórios, com reajustes de 0,60%; 0,49% e 0,37%, respectivamente. No acumulado do ano, porém, o resultado geral é de desvalorização. O valor dos aluguéis caiu 1,05% para os apartamentos de dois dormitórios, 0,29% para os de três dormitórios, e 0,21% para os de quatro dormitórios. Somente as unidades de um dormitório se valorizaram no período, com alta acumulada de 4,32%.