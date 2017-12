Aluguel residencial em SP tem 7ª queda em 12 meses O valor dos aluguéis residenciais caiu pelo 7º mês consecutivo, em média de 1,39% em setembro na cidade de São Paulo. A desvalorização ocorreu em todos os tipos de imóveis pesquisados. Apartamentos de quatro dormitórios tiveram, desta vez, o maior declínio: 1,69%. Com essa nova queda, o índice dos últimos 12 meses é negativo: (-)5,77%. A inflação do período medida pelo IGP-M atingiu 21,42%. O aluguel residencial mais caro em setembro foi o de apartamentos de quatro dormitórios nas regiões dos Jardins e Itaim Bibi. O mais barato ficou por conta dos apartamentos de um dormitório na Aclimação e Vila Mariana. Esta pesquisa é mensal e foi desenvolvida pela Hubert Imóveis. O diretor da empresa, Hubert Gebara entende que a nova queda em setembro, a sétima consecutiva nos últimos 12 meses, confirma tendência de redução de preços no segmento. Para Gebara, essa tendência reflete o atual quadro recessivo da economia mas oferece um bom momento para candidatos à locação. "Os aluguéis residenciais estão com certeza no melhor patamar dos últimos anos", concluiu.