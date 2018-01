Aluguel residencial sobe 0,52% em julho Os aluguéis residenciais na capital paulista subiram 0,52% em julho em relação a junho, mantendo o ritmo de alta iniciada em março, quando apresentaram elevação de 0,26% em relação a fevereiro. Entre os imóveis pesquisados, apenas o de dois dormitórios teve variação negativa, de 0,79%. Os aluguéis dos apartamentos de um, três e quatro dormitórios aumentaram em 1,11%, 1,03% e 0,74%, respectivamente. Os dados foram divulgados pela Hubert Imóveis. Segundo o presidente da empresa, Hubert Gebara, os números refletem a tendência de retomada da economia brasileira. No acumulado dos últimos 12 meses, os aluguéis dos imóveis subiram 2,29%, bem abaixo do índice IGP-M, que foi de 14,46% no mesmo período. Os apartamentos de um dormitório tiveram o maior índice de valorização, subindo 13,73% nos últimos 12 meses, enquanto que os imóveis de dois dormitórios registraram queda significativa, de 5,97%, o menor aumento entre os quatro tipos de imóveis pesquisados pela Hubert. Os apartamentos de três dormitórios tiveram valorização de 4,49%, e os de quatro dormitórios subiram 1,87% no acumulado de 12 meses. Veja abaixo tabela comparativa dos dados apresentados: Período de junho a julho Últimos 12 meses Apartamentos com Aumento (%) Valorização (%) 1 dormitório 1,11 13,73 2 dormitórios -0,79 -5,97 3 dormitórios 1,03 4,49 4 dormitórios 0,74 1,87 Total 0,52 ------