Aluguel sobe 1,2% no 1º trimestre em São Paulo O valor médio dos aluguéis residenciais apresentou aumento acumulado de 1,2% no primeiro trimestre na cidade de São Paulo. O resultado indica aceleração no ritmo de reajustes, já que, em igual período do ano passado, a alta acumulada foi de 0,6%. A conclusão é de pesquisa do Sindicato da Habitação (Secovi-SP). Segundo o vice-presidente de Locação da entidade, Sergio Luiz Abrantes Lembi, o início do ano deu sinais de que o mercado vai se recuperar. O principal indício foi o aumento do número de contratos fechados. O Secovi-SP realiza, mensalmente, pesquisa com 140 imobiliárias que atuam em locações residenciais na cidade. Em março, metade dos entrevistados afirmou que o volume de contratos de aluguel aumentou, ante fevereiro. O avanço foi mais percebido no filão de casas do que no de apartamentos. A mesma sondagem constatou que a oferta de imóveis para locação permaneceu estável entre fevereiro e março. Março No mês passado, o valor dos aluguéis recuou 0,3% sobre fevereiro. Os imóveis de um dormitório apresentaram queda de 0,5%, enquanto os de três dormitórios permaneceram praticamente estáveis. Para as unidades de dois dormitórios, houve baixa de 0,3%. No acumulado de 12 meses (abril de 2001 a março de 2002), o reajuste acumulado dos aluguéis atingiu 3%. O Secovi-SP informou ainda que as regiões Centro e Oeste registraram volume de imóveis locados maior do que o das demais áreas. Na Zona Norte, a quantidade de contratos foi semelhante à de fevereiro. Em 58% dos contratos, a garantia usada foi o fiador; depósitos e cauções participaram com 36%; e o seguro-fiança, com 6%.