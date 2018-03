Aluguel sobe até 28% em 12 meses em SP

Enquanto o aluguel de apartamentos de dois dormitórios na Bela Vista, por exemplo, ficaram 22% mais caros entre agosto de 2008 e setembro deste ano, a alta foi de apenas 2% no aluguel do mesmo imóvel localizado em São Mateus. "Os aumentos mais expressivos foram registrados nos imóveis mais procurados", afirma o consultor da entidade e responsável pela pesquisa, Cícero Yagi. Na média ponderada de todas as regiões da cidade e diferentes tipos de imóveis residenciais, o valor do aluguel para novas locações subiu 8,3% nos últimos 12 meses até setembro.

Essa variação média é quase o dobro da inflação registrada no mesmo período. Em 12 meses até setembro, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aumentou 4,34%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.