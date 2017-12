Aluguel tem alta de 30,14% no semestre O volume de imóveis alugados nos primeiros semestre deste ano pelas imobiliárias de todas as regiões da Capital consultadas pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci) acumulou alta de 30,14%. Em junho, o número de contratos fechados aumentou 7,19% em relação a maio. Foram alugados em junho 761 casas e 506 apartamentos, o que representa, respectivamente, 60% e 39,94% do volume total de locação. Os aluguéis de imóveis populares situados em bairros da periferia de São Paulo foram os que mais subiram nos primeiros seis meses deste ano, segundo apurou pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci). O aluguel de apartamentos de 1 dormitório situados em bairros como Grajaú e Pirituba, na Zona E, aumentou em média 15,81%. Os aumentos nos aluguéis de 3 dormitórios variaram de 11,68% na Zona A a 10,71% na B, 2,91% na C e 7% na D. Na Zona E, houve redução de 3,57% no valor médio da locação. Os aumentos na faixa de 4 dormitórios foram de 10,26% na Zona A, 4,6% na Zona B, 5,13% na Zona C e 1,28% na Zona D. O comportamento do mercado de casas foi menos uniforme, alternando altas e baixas nos valores médios de locações em todas as regiões pesquisadas. Na Zona A, por exemplo, onde estão os aluguéis mais elevados, houve redução de 13,18% no valor do aluguel de apartamentos de 1 dormitório e redução de 3,05% nos apartamentos de 3 dormitórios. Isoladamente, o maior aumento foi registrado na Zona B, onde estão bairros como Aclimação e Moema. A casa de 3 dormitórios era alugada em maio por R$ 918,18 e passou a R$ 996,43 em junho, um aumento de 8,52%.