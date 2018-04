Alumínio fecha em baixa em Londres O preço do alumínio caiu para a mínima em mais de três anos no mercado futuro de Londres, com a queda das bolsas e a desaceleração econômica global. A produtora holandesa de alumínio Vimetco antecipou para este ano um corte de 80 mil/t em sua capacidade produtiva na China. O contrato de alumínio para entrega em 3 meses caiu US$ 21 para US$ 1.924 por t.