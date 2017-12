Alvarez & Marsal ajudará Varig em plano de reestruturação A Alvarez & Marsal, uma empresa global de serviços profissionais especializada em recuperação e reestruturação, divulgou, nesta segunda-feira, que foi contratada pela Varig, a maior companhia aérea da América Latina, como principal consultora de reestruturação. As duas companhias trabalharão juntas durante o processo de reestruturação da empresa de aviação. Os profissionais da Alvarez & Marsal não assumirão nenhum cargo interino oficial. O presidente da Varig, Marcelo Bottini, e todos os atuais diretores permanecerão em suas funções dentro da companhia. A decisão de contratar uma empresa foi iniciada pelos credores da Varig. A Alvarez & Marsal foi escolhida por conta de sua experiência específica com outras companhias aéreas com problemas, a exemplo da US Airways e a AeroMexico.