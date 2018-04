Amaggi prepara expansão para o Norte e Nordeste

A trading Amaggi, braço de comercialização e exportação do Grupo André Maggi, planeja expandir seus negócios para as regiões Sul, Norte e Nordeste do País até o final de 2010. Atualmente, a empresa atua nos Estados de Mato Grosso e Paraná, onde financia o plantio dos produtores, compra e comercializa soja e milho. No Paraná, a empresa possui atualmente dois escritórios, abertos no ano passado. "Nos últimos anos, a Amaggi estava focada em Mato Grosso, mas voltamos às nossas origens paranaenses no ano passado. Agora, estamos analisando também algumas oportunidades no Rio Grande do Sul e Santa Catarina", afirma Pedro Jacir Bongiolo, presidente do Grupo André Maggi. Além de marcar presença em praticamente toda a região Sul do País e nos maiores produtores de soja e milho, a Amaggi também estuda ampliar a atuação no comércio de grãos nas novas fronteiras agrícolas. A região conhecida como Mapito, que engloba os Estados do Maranhão, Piauí e Tocantins, é o próximo alvo da empresa. Na safra 2008/09, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), na região do Mapito foram cultivados 25,6 mil hectares de algodão, 786,3 mil hectares de milho e 972,7 mil hectares de soja. Nessa conta ainda é preciso incluir o oeste da Bahia, onde foram cultivados na última safra 283,2 mil hectares de algodão, 822,5 mil hectares de milho e 974,5 mil hectares de soja. A ideia do grupo é abrir escritórios nessas áreas e passar a "originar" grãos na região, atuando com a trading. AQUISIÇÃO Os planos de expansão surgem dias depois de a empresa ter assumido o controle da trading norueguesa Denofa. Na semana passada, o grupo adquiriu 51% das ações da empresa, assumindo assim a sua primeira indústria de processamento de soja fora do Brasil. A Amaggi já fornecia soja não-transgênica para a Denofa antes de assumir o controle da empresa, e a expectativa é continuar atendendo os países que possuem restrições à soja geneticamente modificada, como Suécia, Dinamarca, Finlândia e a própria Noruega. A aquisição da empresa norueguesa, no entanto, não significa que a Amaggi iniciará novas aquisições. Segundo Bongiolo, no momento não existe nenhuma estratégia de construção ou aquisição de novas indústrias, nem aumento da área plantada no Brasil. Ainda no segmento de trading, o Grupo Maggi deverá manter os mesmos níveis de financiamento a produtores da safra passada. No ciclo 2008/09, foram concedidos US$ 200 milhões em empréstimos para que os agricultores fizessem o plantio. Para a safra 2009/10, a expectativa é de manter o mesmo investimento.