Amanhã é último dia para entrega da declaração de IR Nesta sexta-feira termina o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2004, ano base 2003. Não há previsão para prorrogação deste prazo. Levantamento divulgado na tarde de ontem mostra que, até as 17 horas desta quarta-feira, 14 milhões de pessoas já tinham enviado suas declarações de renda ao governo. A expectativa da Receita é de receber, até amanhã, 18 milhões de declarações. O pico de recebimento deste ano aconteceu ontem, quando 1,1 milhão de contribuintes enviaram seus documentos para o Fisco. A Receita não criou esquemas especiais de suporte aos contribuintes, a fim de evitar congestionamentos. A Receita informa que seus computadores já estão prontos para atender à demanda, mas alerta que quem deixar para a última hora poderá enfrentar problemas nas linhas de acesso ou mesmo nos provedores. Canais de entrega Além da Internet, pelo site www.receita.fazenda.gov.br, as opções para enviar a declaração são o Receitafone (0300-78-0300); o disquete, que deve ser encaminhado às agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal; e o formulário de papel, nos Correios. As restituições começarão a ser liberadas a partir de 15 de junho, priorizando as pessoas com mais de 60 anos. Em sete lotes, até o dia 15 de dezembro, os contribuintes serão contemplados por ordem de data de entrega, a começar também pelos que optaram pela Internet. Em seguida, receberão a restituição os que declararam via disquetes e por último, os que utilizaram o Receitafone e os formulários de papel.