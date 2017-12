Amaral anuncia ofensiva comercial no mercado francês O governo brasileiro está preparando uma ofensiva comercial no mercado francês a partir do ano que vem. A informação é do embaixador do Brasil na França e ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral. "Estamos diante de possibilidades promissoras para um maior intercâmbio econômico, com a expansão das negociações e das oportunidades entre a França e o Brasil", disse. Esse cenário de otimismo, justificou Amaral, está sendo possível porque as exportações européias estão encontrando dificuldades, com a valorização do euro. "Se a demanda interna é pequena e a externa não cresce, isso abre possibilidades na Europa, assim como a saída do capital europeu para países emergentes, como a China e o Brasil." Como parte dos planos brasileiros na França, Amaral afirmou que já foi registrada naquele país uma Associação Brasil-França, que futuramente deve originar a primeira câmara de comércio brasileira no mercado francês. "A associação terá um papel importante em 2005, para criar mecanismos que dêem visibilidade para o Brasil", disse Amaral. Projeto Outra possibilidade em estudo é a criação de uma revista eletrônica na Internet como canal de negócios entre os dois países. Segundo Amaral, o Banco do Brasil já demonstrou interesse em patrocinar esse projeto. Também serão realizadas, em 2005, apresentações de produtos brasileiros em grandes lojas de departamentos francesas, assim como exposições de artistas e fotógrafos brasileiros nos museus de Paris, como o Louvre. Redes de hotéis francesas também oferecerão degustações de pratos brasileiros.