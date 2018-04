Amaral anuncia superávit de US$ 7 bilhões para 2002 O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, anunciou hoje que o superávit da balança comercial será de US$ 7 bilhões neste ano. "Ou mais", disse ele, confiante. É a segunda vez em menos de dois meses que o governo refaz as contas sobre o desempenho do comércio exterior no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso. Os resultados da balança em julho e agosto, que vieram acima do projetado, fizeram com que o governo revisse a sua projeção inicial de superávit de US$ 5 bilhões, passando para US$ 6 milhões. Agora, mais otimista,o governo projeta um saldo de US$ 7 bilhões. Segundo o ministro, a previsão é de que as exportações em 2002 totalizem US$ 56 bilhões, e as importações, US$ 49 bilhões. O governo conta com a perspectiva de um saldo comercial "robusto" esse ano para ajudar a virar as expectativas ruins que os investidores desenharam sobre a economia brasileira e o seu futuro. Uma nova revisão do balanço do pagamento deste ano, com base nas recentes informações sobre o comércio exterior, será divulgada pelo Banco Central. Importações Até a terceira semana de agosto, a balança já acumulava um superávit de US$ 831 milhões no mês. No ano, o saldo acumulado é de US$ 4,634 bilhões. Apesar de elevado, o superávit tem sido mantido muito mais pela queda das importações do que por um folêgo maior das exportações. Até julho, as exportações, ao contrário, caíram 7,7% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto as importações registraram queda de 18,9%. Amaral anunciou também que o saldo da balança comercial no próximo ano deve ficar em torno de US$ 8 bilhões e US$ 9 bilhões. No entanto, segundo o ministro, ao contrário da nova estimativa de superávit anunciada para este ano, a previsão para 2003 não é baseada em um estudo mais criterioso. Segundo Amaral, essa previsão se deve à perspectiva de melhora na economia Argentina, um dos principais mercados brasileiros, e a uma melhora na retração da economia mundial. O ministro ainda informou que as vendas externas em 2002 devem sofrer uma queda de 4% neste ano em relação a 2001 e as importações devem cair 12% também em relação ao ano passado. "A queda das exportações reflete a situação econômica até o momento", afirmou o ministro. Ele lembrou que em termos de volume, as exportações estão menores apenas entre 1% e 2% em relação a 2001, mas que a queda nos preços dos produtos, em função da retração da economia, é de 6%. Se não houvesse o reflexo da retração da economia mundial e da crise Argentina, disse o ministro, as exportações deveriam apresentar um crescimento em relação ao ano passado.