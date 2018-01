Amaral aposta na retomada do crescimento A incerteza gerada pela taxa de juros elevada é, segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sergio Amaral, o principal gargalo da produção nacional. Ainda assim, ele aposta na retomada do crescimento da economia. "Está terminando uma fase de transição. A economia americana está retomando o crescimento, a Argentina eu acho que está começando a recuperar sua produção industrial e, no Brasil, os dois governos estão conseguindo recriar a confiança na economia", diz o ministro. Amaral reconhece que a manutenção das taxas de juros elevadas é necessária para conter a ameaça da volta da inflação, gerada pela desvalorização do Real. "Temos uma bolha cambial mas acho que num segundo momento você pode retomar a economia sem risco de inflação", afirma. "O setor industrial brasileiro está muito competitivo. Acho que você pode ter menos recursos financeiros mas continuará tendo bons investimentos." O governo, diz o ministro, já tem um diagnóstico dos setores produtivos e de quais medidas precisarão ser tomadas para tornar competitivos aqueles que ainda não são. "O setor privado sabe que terá que se reestruturar para enfrentar a abertura de mercado que deve acontecer com as negociações da Alca", afirma. Próximo governo O próximo governo, segundo Amaral, terá de estender este trabalho de avaliação, sobre o impacto dessas negociações, a outros setores, como de serviços e compras governamentais. "Acho importante aprofundar este trabalho para identificação das necessidades de políticas específicas em relação a certos setores", disse. Na avaliação do ministro, considerando apenas a recuperação dos preços das commodities no mercado mundial e da economia argentina, a balança comercial brasileira pode registrar em 2003 um superávit comercial entre US$ 15 bilhões e US$ 16 bilhões. "Costumo fazer estas projeções sempre pelo lado mais pessimista", disse. Ele calcula que o Brasil perdeu US$ 3 bilhões este ano com a queda de mais de 5% no preço dos produtos exportados. Além desse fator, o ministro estima que o déficit com o principal parceiro do Mercosul deve fechar o ano em torno de US$ 2 bilhões. Amaral destaca a importância dos chamados mercados novos no incremento das exportações. "Deixamos encaminhada uma negociação de comércio com a China e a Índia e acho que vale a pena pensar na Rússia", afirma Amaral. "São mercados que temos condições de continuar crescendo", diz. O ministro acredita que o seu sucessor, Luiz Fernando Furlan, sabe da importância da conquista de novos mercados enquanto não são concluídas as três grandes negociações em curso - a criação da Alca, um acordo comercial entre o Mercosul e União Européia, e a nova rodada na Organização Mundial do Comércio (OMC). "O próximo governo terá que fixar suas prioridades de negociação. Eu vejo que o próximo governo defendeu essas negociações bilaterais, China e Índia, que eu considero extremamente importante", diz. Para ele, o Brasil não pode perder esta oportunidade no momento em que as exportações brasileiras são bastante competitivas. "Não que esses mercados tenham o volume de negócios que temos com os EUA e UE, mas o fato é que são economias que estão se abrindo e existem espaços a serem conquistados."