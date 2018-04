Amaral considera positivo plano de Duhalde O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, disse nesta quarta-feira que o documento de 14 pontos divulgado pelo presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, "indica clara disposição de prosseguir no processo de ajuste que eles já estavam realizando". O ministro acrescentou que será necessário aguardar alguns dias até que haja condições de avaliar, mais a fundo, as implicações das medidas anunciadas. No geral, porém, ele considera o conjunto "positivo". Amaral disse esperar que a saída do ministro da Produção da Argentina, José Ignacio de Mendiguren, não atrapalhe as negociações das medidas que vinham sendo tratadas com o Brasil. "Elas estão bastante avançadas e espero que possamos conclui-las logo", disse. Leia o especial