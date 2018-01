Amaral critica estudo de seu próprio ministério sobre Alca O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, qualificou como pessimista o resultado de um estudo encomendado por seu próprio ministério sobre o impacto das áreas de livre comércio, entre as quais a Alca, em 20 setores produtivos do Brasil. Segundo o ministro, o trabalho, coordenado pelo professor Luciano Coutinho, da Unicamp, levou em conta um cenário pouco plausível, no qual o câmbio estava muito desfavorável às exportações. "Trata-se apenas de uma primeira simulação e, por isso, não podemos concluir se a Área de Livre Comércio das Américas (Alca) será boa ou ruim para o Brasil", afirmou Amaral durante a divulgação oficial do estudo na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Amaral admitiu pela primeira vez que por conta do tema agricultura as negociações da Alca podem, de fato, ir além do prazo determinado de dezembro de 2004. O Estudo da Competitividade de Cadeias Integradas no Brasil: Impactos das Zonas de Livre Comércio avalia que cinco cadeias, entre as 20 estudadas, terão condições de registrar ganhos por serem mais competitivas - café, papel e celulose, cítricos, couro e calçados, e siderurgia. Entre as cadeias que têm oportunidades e ameaças estão têxteis, cosméticos, madeira e móveis, e cerâmica. Os setores com sérias deficiências competitivas são bens de capital, química e petroquímica, transformadores plásticos e naval. Segundo Coutinho, essas áreas precisam de investimentos mais urgentes e de políticas industriais específicas. Amaral afirmou que ainda não há um cenário factível para a Alca porque as negociações não começaram e não se tem idéia de como será o desenho final do acordo. "Vejo com cautela as interpretações pessimistas porque elas parecem demonstrar que nem o governo nem o setor privado trabalham para melhorar os setores menos preparados para o livre comércio. Trata-se de um mal-entendido. Prejulgar a Alca é arriscado?, afirmou. Barreiras O ministro ressaltou que o estudo lida basicamente com redução tarifária e desconsidera o impacto das barreiras não tarifárias ao comércio brasileiro. Amaral defende que o estudo seja complementado com avaliações conduzidas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pelos parceiros do Mercosul. De qualquer forma, avaliou o ministro, como as estatísticas do estudo referem-se principalmente ao período em que o câmbio estava valorizado, é possível que o resultado final da Alca seja muito melhor do que projeta o estudo do próprio ministério, encomendado por seu antecessor, Alcides Tápias. Quanto as negociações da Alca, Amaral afirmou que o atual governo não pretende limitar a capacidade de atuação do próximo governo. Em 15 de fevereiro esgota-se o prazo para que os negociadores da Alca entreguem suas propostas de redução tarifária. Até 15 de junho, as propostas serão analisadas e as negociações, propriamente ditas, começam após essa data. O ministro acredita que como Estados Unidos condicionam à Organização Mundial do Comércio (OMC) as negociações de agricultura, a criação da Alca pode atrasar. Isso porque a Europa, que também admite lidar com agricultura apenas na OMC, deve terminar a revisão de sua política agrícola comum em 2007, segundo o ministro.