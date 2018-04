Amaral defende adaptação de carros para uso do gás O ministro do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior, Sérgio Amaral, disse que vai falar com os fabricantes de automóveis, por meio da Anfavea, sobre a necessidade de preparar os motores dos carros para o uso do gás. "Tem que preparar motores para o gás. Esta é uma decisão do governo e do consumidor", disse Amaral. Ele disse que o governo quer dar sustentabilidade ao uso do gás combustível não só em automóveis pequenos, mas também em automóveis pesados. Hoje os carros a gás são apenas 1% da frota nacional. Amaral disse também que o governo quer ampliar a participação do gás na matriz energética nacional de 2% para 12%.