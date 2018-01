Amaral defende flexibilização no Mercosul O ministro do Desenvolvimento, Sergio Amaral, acredita que o grande desafio para o próximo governo na área externa será fortalecer o Mercosul. Para que isso seja possível, o ministro considera duas questões fundamentais - a criação de instituições regionais e maior flexibilidade nas negociações do Mercosul com outros blocos. Segundo o ministro, o Acordo Quadro assinado com a Comunidade Andina (CAN) durante a última reunião da Cúpula do Mercosul, realizada há duas semanas em Brasília, foi um grande embrião para a integração sul-americana. Amaral acredita que a criação da Secretaria Técnica do Mercosul, também aprovada na última reunião de cúpula, já foi um grande passo no fortalecimento institucional. Mas ele defende uma discussão mais ampla, tomando como base o modelo adotado pela União Européia. "Antes de fazer a ampliação do número de países, a União Européia entendeu que aquelas decisões chaves e mais sensíveis não poderiam ser definidas unicamente por uma votação comum de cada Estado. Por isso fez um voto qualificado e em alguns casos existe uma ponderação dos votos. Alguns países, por critério de população e de economia, têm peso maior do que os outros. Esta é uma discussão que deve ser feita", defendeu o ministro. Ele acredita que as negociações comerciais com o grupo andino mostraram que a flexibilização do processo negociador pode acelerar os resultados. O Acordo Quadro prevê um pacto de livre comércio entre os dois blocos, mas permitiu que Brasil e Peru, que estavam mais avançados nas negociações, concluíssem um acordo anteriormente. Segundo Amaral, essa flexibilidade permitiu também um acordo entre Brasil e México. As negociações agora estão acontecendo entre Argentina e México. "O que muitas vezes acontece é que Paraguai e Uruguai, que possuem interesses mais específicos, têm quase poder de veto sobre a negociação, o que não é razoável", afirmou o ministro.