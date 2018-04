Amaral desautoriza Gianneti a falar em nome do governo O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Sérgio Amaral, disse que o secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Roberto Gianneti da Fonseca, foi precipitado ao declarar à imprensa que o governo não deverá elevar as tarifas de importação de aço. "Ele não fala em nome da Camex. Eu falei com ele hoje e ele disse que é uma opinião pessoal e que não é a do governo. A do governo é a que eu expus aqui." Segundo Amaral, na próxima semana, o governo estará em condições de tomar as medidas necessárias para enfrentar as medidas protecionistas adotadas pelos EUA e UE, "inclusive com aumento de tarifa, se for necessário". Amaral está debatendo a crise do aço no plenário do Senado. O ministro afirmou que as barreiras protecionistas dos Estados Unidos não são um fato isolado. Ele citou a proposta de uma nova legislação agrícola que está em discussão no Congresso dos EUA - a FarmBill - e alertou que essa proposta de lei pode elevar os subsídios agrícolas do EUA a US$ 170 bilhões em dez anos. "A lista de produtos beneficiados inclui a quase totalidade dos nossos principais produtos de exportação", afirmou Amaral. Ele disse que concorda com a avaliação de que o comércio será o palco da guerra econômica no século 21, que tem por objetivo a conquista de empregos e salários. O ministro reiterou aos senadores que, na próxima semana, por ocasião da reunião da Camex, o governo brasileiro estará em condições de adotar, entre outras medidas, uma elevação das alíquotas das tarifas de importação de aço, se isso for considerado necessário para proteger o mercado produtor interno. Amaral observou que uma elevação das alíquotas necessita da aprovação do Conselho de Ministros da Camex. Antes de deixar o Senado, o ministro disse que é pessoalmente favorável a que o Brasil recorra à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as medidas protecionistas do mercado de aço, adotadas pelos Estados Unidos. O recurso seria o Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC. O ministro disse que poderá mudar de idéia se houver fatos novos, como um eventual posição contrária da indústria siderúrgica. Muitas empresas, segundo ele, preferem insistir nas negociações, já que contam com as miniusinas amercanas como aliadas. Estas usinas são compradoras de aço brasileiro e também são prejudicadas pelo "protecionismo geriátrico", como Amaral chama a proteção do governo americano a suas siderúrgicas antigas e improdutivas. O ministro disse que uma decisão só deverá ser tomada após julho, quando vencerá o segundo prazo para que os americanos reavaliem suas medidas protecionistas. Ontem venceu o primeiro prazo para uma revisão das medidas, mas até o momento o Brasil não recebeu resposta sobre seus pedidos de ampliação de cotas de exportação, disse o ministro. Ele explicou também na entrevista que o governo, embora não tenha ainda adotado medidas formais de defesa comercial para o aço, já abortou importações significativas que estavam sendo planejadas por algumas indústrias brasileiras. Isto foi possível graças ao monitoramento que está sendo feito pela Secretaria de Comércio Exterior, comentou Amaral. Antes de deixar o Senado, o ministro disse que é pessoalmente favorável a que o Brasil recorra à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as medidas protecionistas do mercado de aço, adotadas pelos Estados Unidos. O recurso seria o Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC. O ministro disse que poderá mudar de idéia se houver fatos novos, como um eventual posição contrária da indústria siderúrgica. Muitas empresas, segundo ele, preferem insistir nas negociações, já que contam com as miniusinas amercanas como aliadas. Estas usinas são compradoras de aço brasileiro e também são prejudicadas pelo "protecionismo geriátrico", como Amaral chama a proteção do governo americano a suas siderúrgicas antigas e improdutivas. O ministro disse que uma decisão só deverá ser tomada após julho, quando vencerá o segundo prazo para que os americanos reavaliem suas medidas protecionistas. Ontem venceu o primeiro prazo para uma revisão das medidas, mas até o momento o Brasil não recebeu resposta sobre seus pedidos de ampliação de cotas de exportação, disse o ministro. Ele explicou também na entrevista que o governo, embora não tenha ainda adotado medidas formais de defesa comercial para o aço, já abortou importações significativas que estavam sendo planejadas por algumas indústrias brasileiras. Isto foi possível graças ao monitoramento que está sendo feito pela Secretaria de Comércio Exterior, comentou Amaral.