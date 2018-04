Amaral deve anunciar acordo para produzir 100 mil carros a álcool O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Sérgio Amaral, deverá anunciar amanhã que o Brasil e a Alemanha estão negociando um acordo que prevê a produção de 100 mil novos carros a álcool, com apoio financeiro alemão. "É mais um passo para a reativação do programa brasileiro do álcool", afirmou Amaral por meio de sua assessoria. O governo espera que a medida possa aumentar o consumo de álcool hidratado no País em 430 milhões de litros por ano. O acordo será formalizado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo chanceler Gerhard Schröder, durante a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentado, a Rio + 10, que ocorrerá no final de agosto e início de setembro em Johannesburgo, na Africa do Sul. Segundo a assessoria do ministro, o acordo prevê a isenção de R$ 1 mil do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na forma de Bônus da Casa da Moeda, que serão destinados a taxistas, locadoras e a frota oficial que adquirirem os carros. Os R$ 100 milhões desse programa serão custeados pelo governo alemão, que poderá contabilizá-los como aquisição de carbono, se adequando ao Protocolo de Kyoto. O protocolo prevê que os países produtores de poluição deverão reduzir a emissão de gás ou adotar medidas para compensar esse dano. O acordo teuto-brasileiro prevê que o apoio ao programa de álcool do País poderia ser entendido como uma compensação, evitando a emissão de gases de derivados de petróleo.