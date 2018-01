Amaral elogia lucidez de Lula O ex-ministro do Desenvolvimento, Sérgio Amaral, fez hoje, ao entregar o cargo ao sucessor, Luiz Fernando Furlan, um discurso com elogios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Tenho a convicção de que o comércio exterior brasileiro estará em mãos experientes e seguras", disse. Amaral afirmou que está orgulhoso com a maturidade das instituições brasileiras e o exemplo democrático que o Brasil está dando ao mundo. "A equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois de ter revelado singular competência política, evidencia agora lucidez perante as incertezas dos mercados mundiais e clareza na escolha das prioridades para a economia", afirmou. Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula - Os primeiros 100 dias Veja o índice de notícias sobre a transição na área econômica