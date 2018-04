Amaral espera normalização de créditos após acordo O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, disse nesta quarta-feira que espera que haja a normalização das linhas de financiamento às exportações com o anúncio do acordo fechado entre Brasil e FMI (Fundo Monetário Internacional). "A minha expectativa é que as linhas entrem num processo de normalização, seja da parte dos bancos comerciais, seja por uma atuação mais intensa do BNDES", afirmou Amaral, em entrevista coletiva. Segundo o ministro, o BNDES ainda não definiu os valores, mas não haverá limite para as pequenas e médias empresas. Amaral acrescentou que o BNDES estenderá as linhas de financiamento a outros produtos que hoje não são beneficiados pelas linhas de pré-embarque. "Ao tirar essas restrições, o BNDES terá que buscar a ampliação de seus recursos ou estabelecer alguns limites para as grandes operações", disse o ministro. Informou também que o banco já está operando mais intensivamente nas linhas existentes. "Mas o que se espera, concluído e anunciado o acordo com o Fundo, é que haja uma normalização das próprias linhas do mercado, porque não haverá mais nenhuma razão para essa retração a que nós assistimos recentemente", afirmou Amaral. Amaral repetiu também que é preciso que haja um "compromisso muito firme" com a economia, não só pelo governo, mas por todos os candidatos, como havia falado na semana passada. Na opinião do ministro, um compromisso muito claro de todos os candidatos garantirá a tranqüilidade nos mercados. Ele disse que, se todos compartilharem desse compromisso, será possível passar o período eleitoral com tranqüilidade e, sobretudo, assegurar uma transição tranqüila, qualquer que seja o governo.