Amaral prevê déficit em conta corrente em 3% O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral afirmou nesta segunda-feira que o superávit da balança comercial para este ano, previsto pelo governo em US$ 7 bilhões, contribuirá para que o déficit em conta corrente este ano fique em 3% do PIB. "Além de um resultado excepcional, dará tranquilidade ao mercado", disse. Segundo dados do Banco Central, o déficit em conta corrente ano passado ficou em 4,61% do PIB. A balança comercial brasileira acumula de janeiro à quarta semana de agosto um superávit de US$ 5,064 bilhões. O ministro informou ainda que as linhas de financiamneto às exportações estão se normalizando. Segundo ele, o sistema bancário está voltando a oferecer recursos aos exportadores. O ministro também comentou que o resultado da reunião que o ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, tiveram hoje em Nova York significa um passo muito importante para a normalização dos créditos às exportações. Amaral preferiu não comentar o reflexo desta reunião no comportamento do dólar.