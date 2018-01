Amaral vai à Fiesp cobrar investimento em tecnologia O ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral (PSB), advertiu, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que o País "estará condenado a ter uma indústria de segundo nível", se não investir em tecnologia. "Do jeito que está, vai sobreviver ainda por algum tempo, mas não terá muito futuro", previu, depois de se reunir com o presidente da entidade, Horácio Lafer Piva, com quem discutiu as necessidade e as propostas de financiamento, sobretudo privado, ao desenvolvimento e à pesquisa tecnológica. Ele antecipou que a indústria deverá ser a primeira a receber dinheiro dos fundos públicos do setor de ciência e tecnologia. Amaral informou que saiu da reunião na Fiesp, que teve duração de 1h40, com a garantia de que a entidade fará um diagnóstico das prioridades do setor industrial, e também formulará propostas para o desenvolvimento. De acordo com o ministro, a partir deste encontro e de um série de outros que ele pretende fazer com entidades de classe, será elaborado um trabalho conjunto para a defesa dos interesses do País. "A reconstrução do Brasil depende de investimento em pesquisa e tecnologia, que é de médio e longo prazo", afirmou. O presidente da Fiesp saiu do encontro sem dar entrevista.