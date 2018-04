Amaral vai ao México e Colômbia tentar ampliar comércio O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, viaja para o México e Colômbia, entre 28 de agosto e 3 de setembro, para encontros com autoridades dos dois países, de acordo texto publicado hoje no Diário Oficial. Ao México, o ministro irá acompanhado de 170 empresários brasileiros para tentar ampliar o comércio bilateral. Segundo Amaral, o governo brasileiro espera também avançar nas negociações para a assinatura de acordo de livre comércio com o governo mexicano. Na Colômbia, o ministro participa de negociações para um acordo de livre comércio entre Mercosul e Comunidade Andina. Os dois países são os presidentes temporários desses blocos comerciais. Trinta empresários acompanharão o ministro à Colômbia.