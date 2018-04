Amaral vê bom momento para o Proálcool O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, disse hoje que "o momento do Proálcool (programa de incentivo ao álcool combustível) no mercado internacional está chegando". De acordo com ele, há um grande interesse por produtos brasileiros ligados ao proálcool - o combustível e equipamentos - em países como Estados Unidos, China, Japão e, principalmente, a Índia. Amaral informou que a Índia já decidiu misturar 5% de álcool no óleo diesel e isso gera um mercado potencial para a indústria brasileira de equipamentos para abastecer 20 destilarias grandes ou 40 pequenas que serão feitas naquele país. Segundo o ministro, 70% do combustível consumido nos carros indianos é óleo diesel e 30% é gasolina. No caso dos Estados Unidos, há possibilidade de o País vir a importar álcool combustível já que o estado da Califórnia aprovou uma lei ambiental para tentar reduzir a zero as emissões poluentes dos veículos. "É uma boa oportunidade para o álcool porque o seu resíduo é a água", disse o secretário do Desenvolvimento da Produção, Reginaldo Braga Arcuri. "Os Estados Unidos têm capacidade de produzir álcool, mas a subsídios elevadíssimos que não sei se estão dispostos a dar", disse. O álcool nos Estados Unidos é feito a partir do milho. Amaral afirmou não ver os produtores de equipamentos da indústria do álcool mobilizados para atender às oportunidades do mercado internacional. Ele lembrou que o Brasil já fez um esforço de divulgação do proálcool no passado, sem conseguir sensibilizar outros países para a adoção desse combustível. "Agora que aparentemente não temos feito um esforço tão grande, certamente há um renascimento internacional", disse. "Temos de tomar uma decisão de governo hoje, de curto prazo, de fazer uma reavaliação desse assunto", disse. Empresas aéreas Sérgio Amaral disse que o governo está aberto a conversar com todas as empresas do setor de aviação, "desde que elas tenham uma proposta efetiva de recuperação". Até agora, afirmou, nenhuma delas procurou o governo. Ele disse que o estudo preparado pelo BNDES sobre as empresas do setor de aviação "é um conjunto de indicadores, apenas de valor indicativo de natureza técnica, para habilitar o governo a ter uma conversa produtiva com as empresas, caso elas venham a nos procurar". O ministro lembrou que quando da crise da Transbrasil, o governo informou a todas as companhias de aviação que era necessário que elas fizessem uma proposta de negociação que mostrasse a capacidade efetiva de recuperação, para que o dinheiro do governo, em caso de apoio à empresa, não fosse jogado fora.