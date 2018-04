Amaral viaja para negociar com México e Comunidade Andina O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, viaja amanhã para o México, em mais uma etapa das negociações para ampliar o livre comércio bilateral. Cerca de 170 empresários acompanham o ministro. Do México, Amaral segue para a Colômbia, onde também participa de negociações para um acordo comercial entre Mercosul e Comunidade Andina. Trinta empresários seguem com o ministro para a Colômbia. Amaral deve retornar ao Brasil na terça-feira. Em julho, Brasil e México firmaram um acordo de preferências tarifárias para 796 produtos e outro específico para o setor automotivo, ambos servirão como base para um acordo de livre comércio entre México e Mercosul. Ainda em julho, na Reunião de Cúpula do Mercosul, o bloco e o México firmaram um Acordo de Complementação Econômica (ACE), que marcou a negociação do acordo de livre comércio na forma 4+1. O acerto incorpora todos os entendimentos mantidos, em separado, entre os países do bloco e o México. O governo brasileiro admitiu estar mobilizado para antecipar as negociações de acordos de livre comércio, o que elevaria, por exemplo, as exportações de veículos, aliviando a crise da demanda no mercado interno. O México, em 12 meses, deverá receber 140 mil veículos do Brasil, com tarifa inicial de importação de 1%. O México atualmente é quarto principal mercado do Brasil. Até julho, as exportações para o México totalizaram US$ 1,248 bilhão, valor 24% superior ao mesmo período do ano passado. O superávit do período saltou de US$ 479 milhões em 2001 para US$ 899 milhões em 2002.