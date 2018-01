Amazon oferece oportunidades para estagiários e trainees

A Prysmian, empresa de cabos e sistemas para os setores de energia e telecomunicações, está com inscrições abertas para seu programa de trainee. Até o dia 31 de dezembro é possível disputar uma das vagas. Com duração total de 60 meses, o projeto procura estudantes com formação entre julho de 2016 e dezembro deste ano. A companhia não revela o salário, mas garante rodízio de trabalho entre as diversas áreas, possibilidade de atuação no exterior e mentoria durante o programa. Há preferência por jovens de cursos como Engenharia, Química, Física, Matemática, Administração, Economia e áreas correlatas. Para concorrer, basta acessar este site e possuir inglês fluente. Também é desejável ter tido experiência no exterior e possibilidade de passar outros dois anos vivendo no exterior.

A gaúcha Unicasa, fabricante das marcas de móveis Dell Anno, Favorita, New e Casa Brasileira também procura trainees. Interessados devem ter concluído a graduação entre 2012 e 2016 e ter disponibilidade para trabalhar em qualquer região do País e fazer viagens constantes. As inscrições seguem abertas neste site até o dia 31 de dezembro. Com duração de 12 meses, o programa oferece salário de R$ 3.000,00 em regime CLT, plano de saúde, auxílio educação, reembolso de alimentação, veículo da empresa para uso profissional e habitação quando necessário. A empresa não tem preferência por nenhuma curso de graduação específico.

Também com vagas abertas até a virada do ano, a Deloitte busca trainees nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Para participar, é necessário ter formação entre dezembro de 2016 e final de 2019, além de inglês intermediário. Há oportunidades para diferentes áreas e perfis, como auditoria, consultoria em gestão de riscos e tributação e assessoria financeira. Para participar, basta acessar o site.

Para quem sonha em trabalhar na gigante Amazon, há vagas de estágio abertas. São 14 oportunidades em São Paulo com bolsa-auxílio no valor de R$ 1,9 mil. Para concorrer, é preciso estar cursando a partir dos segundo ano de gradução em comunicação, administração, economia, ciências da computação, marketing, engenharia, biblioteconomia, ciência contábeis ou qualquer outra área semelhante. Para inscrever-se, basta acessar o site.

A C&A também procura novos talentos para seu time entre estagiários e trainees. No primeiro caso, é preciso ter conclusão da graduação prevista entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019 em diversos cursos. Para quem procura uma oportunidade como trainee, é preciso ter terminado o curso superior entre dezembro de 2010 e dezembro de 2015. Para mais detalhes sobre as vagas, acesse o site.